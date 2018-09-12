Доедешь с ветерком: между Ташкентом и Самаркандом появится платная трасса

Время в пути по новой автомагистрали составит два часа.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В Государственном комитете Республики Узбекистан по инвестициям обсудили проект строительства автодороги по маршруту Ташкент — Самарканд. Об этом сообщает пресс-служба Госкоминвестиций.

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Соглашение по строительству платной автомагистрали на принципах государственно-частного партнерства совместно с турецким консорциумом Cengiz-Kolin-Kalyon вошло в портфель проектов, представленных турецким инвесторам, и было подписано в ходе визита Реджепа Эрдогана в Узбекистан, состоявшегося весной этого года.

Партнером по возведению первой платной трассы выступает Государственный комитет республики по автомобильным дорогам.

Турецкие подрядчики утверждают, что преодолеть расстояние от Ташкента до Самарканда можно будет за два часа.