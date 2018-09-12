В Узбекистане создали государственный сайт для сделок с недвижимостью

Пока портал работает в режиме бета-версии, разработчики предупреждают о временных проблемах с доступом.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Для узбекистанцев создали официальный сайт по сделкам с недвижимостью, сообщает разработчик ГУП "Геоинфоком" на странице в Facebook.

Теперь физические и юридические лица в свободном доступе смогут получать сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделки с ними. Они узнают имя владельца квартиры или дома, номер и площадь, серию и номер свидетельства, номер кадастрового дела.

"Данный информационный портал создан в целях обеспечения свободного доступа физических и юридических лиц к сведениям Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними в части имущества субъектов предпринимательства и предусматривает возможность получить информацию в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Услуга представляется бесплатно.