Управление образования Бишкека опровергло данные о бунте в 95-й школе

Родители учеников сообщили в WhatsApp-канале Sputnik, что педагоги решили не выходить на работу.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В 95-й школе Бишкека учителя устроили акцию протеста против увольнения директора, сообщает Sputnik Кыргызстан.

О решении педагогических работников не выходить на работу в WhatsApp-канал Sputnik сообщили родители учеников. Они получили от классного руководителя сообщение следующего содержания: "Все уроки отменяются, детей в школу не приводить".

Однако данные опровергли в Управлении образования при мэрии столицы КР. По словам начальника ведомства Сауле Майрмановой, занятия проводятся по расписанию.

Она прибыла в школу утром и также добавила, что смещение директора с поста было "не увольнением, а производственным моментом, ротацией кадров".

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Кыргызстане могут открыть 78 новых школ.