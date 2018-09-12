Глава Ташкента изучает работу надземного метро в Германии

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев изучает работу надземного метро в Германии.
"Программа мероприятий включает в себя ознакомление с возможностями использования пространства под эстакадами надземного метро и прилегающих территорий", - пишет пресс-служба хокимията узбекской столицы.
Артыкходжаев проведет переговоры с правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером.
Также он ознакомится с работой спортивно-оздоровительного центра района Кройцберг города Берлина.
Ранее сообщалось, что в городах Узбекистана появится уникальный общественный транспорт - подвесные поезда из Китая.