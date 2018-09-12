Цыпленок жареный: Узбекистан дождался первого фастфуда

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В Ташкенте 12 сентября откроется первая сеть фастфуда – KFC, сообщает пресс-служба сети в РФ и СНГ.
Посетители смогут попробовать жареную курицу около 16:00. О планах открыть рестораны заявляли компания McDonald's, Starbucks и Burger King, а также Тимати – певец, владелец известной российской сети Black Star Burger.
Получить справку по KFC можно по телефонам (+998) 71-129-70-00, (+998) 90-969-33-73.
У здания, где, предположительно, будет располагаться ресторан в понедельник собралась толпа людей, все ждут открытия. Это место находится недалеко от метро "Буюк ипак йули" (бывшая имени Максима Горького).
В самом офисе KFC в Ташкенте корреспонденту Spuntik Узбекистан ранее ответили, что СМИ обнародовали информацию об открытии ресторана без официального подтверждения и есть вероятность, что именно 12 сентября оно не состоится. Однако в итоге, на радость любителям фастфуда, открытие все же состоялось.
Открыла ресторан в столице Узбекистана компания International Food Chain. Она основана в 2017 году и считается единственным официальным партнером Yum! Brands в стране.
На сегодня в России и странах СНГ работает свыше 750 ресторанов KFC.
Несмотря на всемирную популярность фастфуда, большая часть узбекистанцев скептически относится к такой пище. Особенно национальную кухню отстаивают представители старшего поколения. По мнению одного из опрошенных Sputnik Узбекистан, узбекские блюда – самые вкусные в мире.
Также местные жители отмечают, что национальные кушанья намного полезней западного фастфуда.