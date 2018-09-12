Мототуристы в сентябре соберутся в Самарканде

Любители путешествий на мотоциклах планируют также провести благотворительную акцию для воспитанников самаркандского Дома-мехрибонлик №1.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В Самарканде 14-16 сентября 2018 года состоится очередной слет мототуристов, сообщили организаторы.

Любители путешествий на мотоциклах планируют провести благотворительную акцию для воспитанников самаркандского Дома-мехрибонлик №1. Они передадут учреждению гуманитарную помощь, пообщаются с детьми, совместно с местными активистами устроят для них развлекательную программу.

Традиционно на слете мотоциклисты продемонстрируют друг другу мастерство езды, обменяются опытом и обсудят технические новшества. Предыдущие слеты ежегодно собирали более 100 байкеров со всей страны.