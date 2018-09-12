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Сотрудники МВД Узбекистана

В МВД назначены новые руководители кадровых служб

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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Начальник Главного управления кадров МВД Рустам Хатамов занимает эту должность с августа 2018 года.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Назначены новые руководители кадровых служб центрального аппарата Министерства внутренних дел Узбекистана, сообщила пресс-служба МВД.

Первым заместителем начальника Главного управления кадров МВД – начальником Управления организации прохождения службы назначен Тулкинбой Жуманов.

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Должность заместителя начальника Главного управления кадров МВД — начальника Управления организации профессиональной подготовки занял майор Фаррух Акмалов. 

Пост начальника Управления организационно-штатной работы Главного управления кадров МВД займет подполковник Азамат Ахмедов.

Заместителем начальника Главного управления исполнения наказания МВД — начальником Управления кадров назначен подполковник Аброр Сабиржанов назначен .

Институт повышения квалификации МВД возглавил подполковник Абдурахман Пардиев. 

Полковник Алишер Усманов займет должность начальника Центра первоначальной подготовки повышения квалификации сотрудников ОВД Ташкента.




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