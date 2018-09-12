В МВД назначены новые руководители кадровых служб

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Назначены новые руководители кадровых служб центрального аппарата Министерства внутренних дел Узбекистана, сообщила пресс-служба МВД.
Первым заместителем начальника Главного управления кадров МВД – начальником Управления организации прохождения службы назначен Тулкинбой Жуманов.
Пост начальника Управления организационно-штатной работы Главного управления кадров МВД займет подполковник Азамат Ахмедов.
Заместителем начальника Главного управления исполнения наказания МВД — начальником Управления кадров назначен подполковник Аброр Сабиржанов назначен .
Институт повышения квалификации МВД возглавил подполковник Абдурахман Пардиев.
Полковник Алишер Усманов займет должность начальника Центра первоначальной подготовки повышения квалификации сотрудников ОВД Ташкента.