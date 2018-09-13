Узбекистанцы вновь получили доступ к Facebook

В начале сентября пользователи Facebook и Instagram в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсетей.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Facebook вновь стал доступен в Узбекистане, в течение недели пользователи испытывали трудности с загрузкой сети и активно использовали VPN-сервисы.

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В начале сентября пользователи Facebook и Instagram в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсетей. Больше всего жалоб поступило на сбой в загрузке ленты Instagram (42%) и в работе Facebook (38%). В Узбекистане проблемы с доступом в Facebook по-прежнему оставались, пользователи соцсетей активно делились друг с другом ссылками на различные VPN-сервисы, после подключения к которым доступ к Facebook открывается.

"Сбой Facebook носил глобальный характер. Мы никакой блокировки не осуществляли, сеть работает в штатном режиме", - сообщил представитель АК "Узбектелеком".

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций страны за прошедшее время не комментировало ситуацию.

В конце 2014 года в республике качество голосового и видеотрафика интернет-мессенджеров Skype и WhatsApp в Узбекистане резко ухудшилось, а спустя некоторое время они и вовсе прекратили работать практически у всех пользователей в стране. Абоненты могли свободно обмениваться только письменными сообщениями. В мае 2018 года эти мессенджеры вновь стали доступны в Узбекистане в полном объеме.