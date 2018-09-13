13:45 13 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Водитель в автомобиле

Центр государственных услуг оформит замену водительских прав за 20 минут

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0

Заявителю необходимо иметь при себе само водительское удостоверение и его талон, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Центр государственных услуг оформит замену водительских прав на новые за 20 минут, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

Заявителю необходимо иметь при себе само водительское удостоверение и его талон, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. На месте нужно будет заполнить анкету, а также заплатить 219 010 сумов.

Для замены прав водителю также понадобится медицинская справка и экзаменационный лист

Водитель автомобиля
CC0 / Pixabay
В Узбекистане у водителей начали требовать медсправку для замены прав
Напомним, упрощенный порядок замены водительских удостоверений был введен в марте 2017 года постановлением кабмина "О мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автотранспортного средства".

Кроме того, с октября прошло года водителям в Узбекистане начали выдавать электронные водительские удостоверения нового образца. Они представляют собой документ со специальной электронной защитой – NFC и предполагают бесконтактный обмен данными, содержат идентификационный номер гражданина или налогоплательщика для юридических лиц.

Срок действия прав составляет 10 лет.

 

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Максим Алексеев
    Рухнувшие стереотипы

    После визита в Баку известный российский танцор и путешественник признал, что это вовсе не "старенький город", как он думал раньше.

  • Фигурки производства Минского фарфорового завода
    Коллекционная редкость

    Минский фарфоровый завод прекратил существование почти десять лет назад, а сейчас его изделия собирают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

  • В Абхазии в ночных условиях РСЗО Град и бомбардировщики Су-25 ЮВО уничтожили заглубленные штабы боевиков на учениях
    Сирийский опыт

    Российские военные уничтожили "боевиков" на полигоне "Цабал" в Абхазии – при выполнении задачи использовался опыт боевых действий в Сирии.

  • Церковь Святого Креста, остров Ахтамар, Турция
    Входа нет

    Туристам с флагами Армении в руках не разрешили войти в церковь Сурб Хач (Святого Креста) острова Ахтамар на озере Ван в Турции.

  • Илья Козырев
    "Без нас и против нас"

    Латышские элиты злоупотребляют демократическими нормами, чтобы создать Латвию без русских, заявил активист на заседании ОБСЕ.

  • Задержание мужчины
    Закурить не найдется?

    В Литве таможенники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты на сумму более двух миллионов евро.

  • Саперы национальной армии Молдовы
    Эхо войны

    Ремонтные работы в Кишиневе подчас могут привести к опасным сюрпризам, из-за которых срочно требуется помощь саперов.

  • Флаг Эстонии на башне Длинный Герман
    Ядерный нейтралитет

    Общественные активисты предлагают разместить на территории Эстонии ядерное оружие, чтобы обеспечить абсолютный нейтралитет республики.

  • В Москве открыли памятник Дмитрию Разумовскому
    В память о герое

    В столице России открыли монумент Дмитрию Разумовскому, погибшему при освобождении заложников в Бесланской школе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Балет на улице Мехико
Балет - в массы: на улицах Мехико можно посмотреть "Лебединое озеро"
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Узбекистан
Как в Ташкенте встречали Лукашенко
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054