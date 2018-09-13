Центр государственных услуг оформит замену водительских прав за 20 минут

Заявителю необходимо иметь при себе само водительское удостоверение и его талон, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Центр государственных услуг оформит замену водительских прав на новые за 20 минут, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

Заявителю необходимо иметь при себе само водительское удостоверение и его талон, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. На месте нужно будет заполнить анкету, а также заплатить 219 010 сумов.

Для замены прав водителю также понадобится медицинская справка и экзаменационный лист

Напомним, упрощенный порядок замены водительских удостоверений был введен в марте 2017 года постановлением кабмина "О мерах по внедрению новых образцов национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автотранспортного средства".

Кроме того, с октября прошло года водителям в Узбекистане начали выдавать электронные водительские удостоверения нового образца. Они представляют собой документ со специальной электронной защитой – NFC и предполагают бесконтактный обмен данными, содержат идентификационный номер гражданина или налогоплательщика для юридических лиц.

Срок действия прав составляет 10 лет.