Центр государственных услуг оформит замену водительских прав за 20 минут

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Центр государственных услуг оформит замену водительских прав на новые за 20 минут, сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.
Заявителю необходимо иметь при себе само водительское удостоверение и его талон, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. На месте нужно будет заполнить анкету, а также заплатить 219 010 сумов.
Для замены прав водителю также понадобится медицинская справка и экзаменационный лист
Кроме того, с октября прошло года водителям в Узбекистане начали выдавать электронные водительские удостоверения нового образца. Они представляют собой документ со специальной электронной защитой – NFC и предполагают бесконтактный обмен данными, содержат идентификационный номер гражданина или налогоплательщика для юридических лиц.
Срок действия прав составляет 10 лет.