Встречают по одежке: в вузах взялись за проверку дресс-кода

В соцсетях бурно обсуждается тема проверки внешнего вида при входе в университет. Пользователи негодуют, что при официальном отсутствии введения формы молодым людям нельзя приходить без галстука, а девушкам - в коротких юбках.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. В соцсетях пользователи бурно обсуждают дресс-код в Национальном университете Узбекистана.

В группе Troll.uz в Facebook появилось сообщение о том, что без формы студентов не пускают в здание, теперь они проходят несколько проверочных пунктов, начиная от входа в университет и вплоть до кабинета для занятий.

"У входа в университет студентов встречают ответственные лица, которые проверяют соответствие формы одежды, внешнего вида, обуви, аксессуаров студентов", - написано в посте.

При этом официального обязательного введения формы не было, и не совсем понятно, каким уставом руководствуются в вузе. Административное наказание за "нарушение правил" включает в себя запрет на нахождение студента в стенах вуза. Среди запрещенных предметов гардероба: рубашки без воротника и рукавов, не белого цвета, платки, юбки выше колена, высокий каблук, босоножки и открытая обувь у девушек. Молодым людям нельзя появляться без галстука, а также с щетиной на лице.

Студенты при входе в здание вуза в Фергане

Пользователи в комментариях негодовали, что дело не заканчивается одеждой, придираются к стрижкам, длине волос у мужчин. Кто-то возмущался, что это не такое важное дело в рамках образования, что проверкой занимаются декан и его заместитель, а иногда приходит проректор. Официальный комментарий у руководства вуза пока получить не удалось.