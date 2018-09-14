14:41 14 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Шерматов Шерзод - Министр народного образования Узбекистана

Шерматов: наша главная задача – качество образования, а не школьная форма

Международный пресс-клуб РУз
Общество
Получить короткую ссылку
17720

Шерматов подчеркнул, школьной форме уделяется слишком большое внимание, хотя главная задача сейчас - это качество образования.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов прокомментировал ситуацию с дресс-кодом в школах Узбекистана.

Накануне телеканал "Узбекистан 24" выпустил видеосюжет о том, что ученики и учителя приходят в образовательные учреждения в коротких юбках и с ярким макияжем.

"Есть масса других более важных проблем, чем форма. Но, к сожалению, до сих пор многие только на это и отвлекаются", - написал министр на своей странице в Facebook.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Максим Богодвид
Встречают по одежке: в вузах взялись за проверку дресс-кода

Шерматов подчеркнул, что школьной форме уделяется слишком большое внимание, хотя главная задача сейчас - это качество образования.

"Кроме того, когда мы все стараемся всячески поддерживать авторитет учителей, я считаю, что было неправильным переходить от вопроса формы учеников к одежде учителя. И так сейчас сложно найти высококвалифицированных учителей", - отметил он.

Ранее в социальных сетях обсуждалось, что в Национальный университет Узбекистана студентов не пускают без формы. Среди запрещенных предметов гардероба: рубашки без воротника и рукавов, не белого цвета, платки, юбки выше колена, высокий каблук, босоножки и открытая обувь у девушек. Молодым людям нельзя появляться без галстука, а также с щетиной на лице.

По теме

Школьные тренды: в Ташкенте представили новую форму для учащихся
Теги:
Шерзод Шерматов, Образование, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент и Первая леди США Дональд и Меланья Трамп перед ужином стран-партнеров НАТО (11 июля 2018). Брюссель
    Не надо драмы!

    СМИ сообщают, что намечавшаяся встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не состоится.

  • Школьный коридор
    Не все дома

    Директор Рижской основной школы рассказала об учителях с психическими заболеваниями в латвийских учебных заведениях.

  • Пульт от телевизора, архивное фото
    "Правильные" новости

    В Литве начинается бесплатная ретрансляция телеканала на русском языке, созданном при поддержке США.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси
Диктатура в хорошем смысле: как Лукашенко и Мирзиёев шутили о серьезном
Никаких меморандумов, или Что Ташкент и Минск ждут друг от друга
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054