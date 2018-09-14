Шерматов: наша главная задача – качество образования, а не школьная форма

Шерматов подчеркнул, школьной форме уделяется слишком большое внимание, хотя главная задача сейчас - это качество образования.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов прокомментировал ситуацию с дресс-кодом в школах Узбекистана.

Накануне телеканал "Узбекистан 24" выпустил видеосюжет о том, что ученики и учителя приходят в образовательные учреждения в коротких юбках и с ярким макияжем.

"Есть масса других более важных проблем, чем форма. Но, к сожалению, до сих пор многие только на это и отвлекаются", - написал министр на своей странице в Facebook.

© Sputnik / Максим Богодвид Встречают по одежке: в вузах взялись за проверку дресс-кода

Шерматов подчеркнул, что школьной форме уделяется слишком большое внимание, хотя главная задача сейчас - это качество образования.

"Кроме того, когда мы все стараемся всячески поддерживать авторитет учителей, я считаю, что было неправильным переходить от вопроса формы учеников к одежде учителя. И так сейчас сложно найти высококвалифицированных учителей", - отметил он.

Ранее в социальных сетях обсуждалось, что в Национальный университет Узбекистана студентов не пускают без формы. Среди запрещенных предметов гардероба: рубашки без воротника и рукавов, не белого цвета, платки, юбки выше колена, высокий каблук, босоножки и открытая обувь у девушек. Молодым людям нельзя появляться без галстука, а также с щетиной на лице.