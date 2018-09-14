Из Ташкента впервые запускают регулярное автобусное сообщение в Россию

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. С 14 сентября из Ташкента запускают прямые автобусные рейсы до Нижнего Новгорода, сообщает Узбекское агентство автомобильного транспорта.

"Со стороны Узбекистана организатором выступает компания Uzkaz avto trans, собирала автобусы бельгийская машиностроительная компания Van Hool. Пассажиров обеспечат всеми необходимыми удобствами", - уточняется в сообщении.

Всего маршрут составляет 3 тысячи километров, время в пути - 61 час, билет обойдется в 500 тысяч сумов. Одновременно из Нижнего Новгорода теперь можно будет добраться до Ташкента на этом автобусе за 6 тысяч рублей.

Ранее в правительстве Узбекистана обсуждали возможность открытия платных дорог, первая такая трасса может появиться между Ташкентом и Самаркандом.