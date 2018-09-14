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Электробус

Ташкент и Минск обсуждают сотрудничество в сфере электротранспорта

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (21)
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Белорусские электробусы представлены на выставке Made in Belarus, которая продлится до 19 сентября в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Представители белорусской компании по производству городского транспорта на электрической тяге "Белкоммунмаш" обсуждают в Ташкенте сотрудничество с узбекскими партнерами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В переговорах участвует и.о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Состоялась встреча и.о. хокима города Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с ген.директором БЕЛКОММУНМАШ Владимиром Королем
Пресс-служба хокимията города Ташкента
Состоялась встреча и.о. хокима города Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с ген.директором "БЕЛКОММУНМАШ" Владимиром Королем

Электробусы представлены на выставке Made in Belarus, которая продлится до 19 сентября в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте появятся автобусы MAN. В этом году "Тошшахартрансхизмат" должна получить 80 городских автобусов большой вместимости.

Также на этой неделе председатель "Тошшахартрансхизмат" Мохирхужа Валиев заявил, что компания провела переговоры с Программой развития ООН о внедрении в систему общественного транспорта электробусов. Согласно проекту, будет запущено 10-15 электробусов.

Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (21)

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Теги:
автобус, Общественный транспорт, Транспорт, Узбекистан, Беларусь



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