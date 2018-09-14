Рахмон открыл в Таджикистане Университет Центральной Азии

Два здания нового вуза в городе Хороге Горно-Бадахшанской автономной области построили на площади в 15 гектаров.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В городе Хороге Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана президент Эмомали Рахмон открыл два здания нового Университета Центральной Азии, сообщает Sputnik Таджикистан.

Проект реализуют Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Фонд Ага-Хана.

Здание вуза планируют возвести в три этапа, общая площадь составит 80 гектаров, пока открыты только два здания, они заняли 15 га.

Учебное заведение оборудовали библиотекой, лабораторией, столовой, кабинетами для преподавателей и комнатами отдыха. Также там открыты фитнес-центр, спортивные площадки для футбола, тенниса, волейбола, баскетбола.

Студентам и преподавателям предоставят места в общежитии, на сегодня туда приняты 150 учащихся из семи стран Азии.