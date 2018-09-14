В Ташкенте сегодня вечером перекроют несколько улиц

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Несколько улиц Ташкента перекроют для движения транспорта сегодня с 19:00 до 22:00 по местному времени из-за мероприятия на площади перед Государственным академическим большим театром имени Алишера Навои, сообщает пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.

Нельзя будет проехать по участку улицы Зарафшон от улицы Ислама Каримова до Матбуотчилар, по улице Бухары от улицы Нуроний до Буюк Турон, по участку улицы Буюк Турон от Матбуотчилар - Ислама Каримова и по улице Ислама Каримова от улицы Шарафа Рашидова до улицы Тараса Шевченко.

Хокимият приносит извинения за временные неудобства.