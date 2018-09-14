Посол Узбекистана в Москве поблагодарил коллег за поддержку в работе

Ашрафханов пообещал коллегам и дальше продолжать сотрудничество, а также поздравил собравшихся с 27-летием республики на приеме в посольстве в Москве.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов поблагодарил коллег за поддержку и помощь во время его работы в посольстве республики в Москве, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Sputnik Гости вечера в посольстве Узбекистана в Москве в честь 27-летия республики

Выступая на торжественном приеме в честь 27-летия независимости республики Узбекистан в посольстве в Москве, он сообщил, что переходит на новую должность председателя правления "Узбекнефтегаз" и поблагодарил своих коллег по дипломатическому корпусу за помощь и поддержку, которую они оказывали ему в работе.

"Так сложилось, что для меня сегодняшнее мероприятие последнее в качестве посла Узбекистана в Российской Федерации, я перехожу на новую должность. Хочу всем собравшимся, моим коллегам по дипломатическому корпусу выразить огромную благодарность за ту совместную работу, которую мы проводили, за ту поддержку. Я думаю, что мы продолжим с вами сотрудничество и в новом качестве", - завил посол.

В свою очередь, почетный гость приема статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин также поздравил узбекистанцев с 27-летней годовщиной и пожелал Бахрому Ашрафханову успехов на новой должности, поблагодарив его за работу, проведенную в России.

Sputnik Предметы декора на приеме в честь 27-летия независимости Узбекистана в посольстве в Москве

"Тот опыт, который вы получили на дипломатической должности, уверен, пригодится вам и в новом качестве. Я желаю вам всяческих успехов, а народ Узбекистана еще раз поздравляю с этим праздником", - сказал Карасин.

Сегодня в посольстве Узбекистана в Москве проходит торжественный прием в честь 27-летия независимости республики. На вечер приглашены представители дипломатического корпуса разных стран, представители российской науки, искусства, всего порядка более 500 гостей.