23:08 14 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов

Посол Узбекистана в Москве поблагодарил коллег за поддержку в работе

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
10310

Ашрафханов пообещал коллегам и дальше продолжать сотрудничество, а также поздравил собравшихся с 27-летием республики на приеме в посольстве в Москве.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов поблагодарил коллег за поддержку и помощь во время его работы в посольстве республики в Москве, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Гости вечера в посольстве Узбекистана в Москве в честь 27-летия республики
Sputnik
Гости вечера в посольстве Узбекистана в Москве в честь 27-летия республики

Выступая на торжественном приеме в честь 27-летия независимости республики Узбекистан в посольстве в Москве, он сообщил, что переходит на новую должность председателя правления "Узбекнефтегаз" и поблагодарил своих коллег по дипломатическому корпусу за помощь и поддержку, которую они оказывали ему в работе.

"Так сложилось, что для меня сегодняшнее мероприятие последнее в качестве посла Узбекистана в Российской Федерации, я перехожу на новую должность. Хочу всем собравшимся, моим коллегам по дипломатическому корпусу выразить огромную благодарность за ту совместную работу, которую мы проводили, за ту поддержку. Я думаю, что мы продолжим с вами сотрудничество и в новом качестве", - завил посол.

В свою очередь, почетный гость приема статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин также поздравил узбекистанцев с 27-летней годовщиной и пожелал Бахрому Ашрафханову успехов на новой должности, поблагодарив его за работу, проведенную в России.

Предметы декора на приеме в честь 27-летия независимости Узбекистана в посольстве в Москве
Sputnik
Предметы декора на приеме в честь 27-летия независимости Узбекистана в посольстве в Москве

"Тот опыт, который вы получили на дипломатической должности, уверен, пригодится вам и в новом качестве. Я желаю вам всяческих успехов, а народ Узбекистана еще раз поздравляю с этим праздником", - сказал Карасин.

Сегодня в посольстве Узбекистана в Москве проходит торжественный прием в честь 27-летия независимости республики. На вечер приглашены представители дипломатического корпуса разных стран, представители российской науки, искусства, всего порядка более 500 гостей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси
Торжественный прием в честь 27-летия независимости Республики Узбекистан
Что посол Узбекистана сказал в завершение своей миссии в России
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054