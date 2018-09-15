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В системе Центробанка Узбекистана появился новый руководитель

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (238)
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Джумаев возглавил единственное предприятие в республике по изготовлению денежных знаков.

ТШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Бахтиер Джумаев стал главой Государственного производственного объединения "Давлат белгиси" при Центробанке Узбекистана. Об этом говорится в Telegram-канале Минюста Убекистана.

Прошлый руководитель ГПО Сулейман Худайкулов в июне этого года ушел на пенсию.

"Давлат белгиси" - единственное предприятие в республике по изготовлению денежных знаков, государственных наград, а также паспортов и других защищенных документов и бумаг.

В структуру компании входят Ташкентская печатная фабрика, Ташкентская бумажная фабрика и Ташкентский монетный двор.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (238)
Теги:
Центральный банк, Узбекистан



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