В системе Центробанка Узбекистана появился новый руководитель

Джумаев возглавил единственное предприятие в республике по изготовлению денежных знаков.

ТШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Бахтиер Джумаев стал главой Государственного производственного объединения "Давлат белгиси" при Центробанке Узбекистана. Об этом говорится в Telegram-канале Минюста Убекистана.

Прошлый руководитель ГПО Сулейман Худайкулов в июне этого года ушел на пенсию.

"Давлат белгиси" - единственное предприятие в республике по изготовлению денежных знаков, государственных наград, а также паспортов и других защищенных документов и бумаг.

В структуру компании входят Ташкентская печатная фабрика, Ташкентская бумажная фабрика и Ташкентский монетный двор.