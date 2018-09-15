15:02 15 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Эстакада через ташкентскую кольцевую автодорогу

Участок МКАД в столице может быть расширен – хокимият ждет решения ташкентцев

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
18602

Ташкентцев призывают высказать свое мнение относительно расширения дороги за счет вырубки деревьев.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Хокимият города Ташкента предлагает расширить участок Малой кольцевой дороги, соединяющий Учтепинский и Шайхантохурский районы столицы, в промежутке пересечений улиц Истирохат и Бешкайрагач с МКАД (см.карту).

Как сообщает столичная администрация на своей Facebook-странице, данная инициатива рассматривается в целях оптимизации движения автотранспорта и разгрузки дорожных пробок, а также с учетом поступающих обращений жителей столицы.

"На данном участке дорога сужается до двух полос, что приводит к образованию пробок, ограничивает движение общественного транспорта. Кроме того, наличие мест продажи бахчевых культур на данном участке также затрудняет дорожное движение", - говорится в сообщении пресс-службы хокимията.

Вырубка деревьев в Ташкенте
© Письма о Ташкенте
Комитет по экологии нашел путь к спасению деревьев в Узбекистане

Для расширения дороги и добавления еще одной полосы движения хокимият столицы будет вынужден срубить около 15 многолетних деревьев. Взамен будут посажены 30 новых на территории, прилегающей к этому участку дороги.

В связи с этим хокимият обратился к жителям столицы с просьбой поучаствовать в принятии решения о целесообразности и необходимости расширения дороги за счет вырубки деревьев.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
Теплая встреча: Узбекистан впервые посетил с визитом президент Беларуси
Торжественный прием в честь 27-летия независимости Республики Узбекистан
Что посол Узбекистана сказал в завершение своей миссии в России
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054