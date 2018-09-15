Участок МКАД в столице может быть расширен – хокимият ждет решения ташкентцев

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Хокимият города Ташкента предлагает расширить участок Малой кольцевой дороги, соединяющий Учтепинский и Шайхантохурский районы столицы, в промежутке пересечений улиц Истирохат и Бешкайрагач с МКАД (см.карту).

Как сообщает столичная администрация на своей Facebook-странице, данная инициатива рассматривается в целях оптимизации движения автотранспорта и разгрузки дорожных пробок, а также с учетом поступающих обращений жителей столицы.

"На данном участке дорога сужается до двух полос, что приводит к образованию пробок, ограничивает движение общественного транспорта. Кроме того, наличие мест продажи бахчевых культур на данном участке также затрудняет дорожное движение", - говорится в сообщении пресс-службы хокимията.

Для расширения дороги и добавления еще одной полосы движения хокимият столицы будет вынужден срубить около 15 многолетних деревьев. Взамен будут посажены 30 новых на территории, прилегающей к этому участку дороги.

В связи с этим хокимият обратился к жителям столицы с просьбой поучаствовать в принятии решения о целесообразности и необходимости расширения дороги за счет вырубки деревьев.