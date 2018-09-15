Россия выделит 270 миллионов рублей на борьбу ВОЗ с корью в Узбекистане

Часть средств также будет направлена для финансирования медицинских проектов в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Правительство России одобрило выделение Роспотребнадзору более 270 миллионов рублей на участие в инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по элиминации кори и краснухи, сообщается на сайте кабинета министров.

Распоряжением предлагается в 2018-2020 годах выделить Роспотребнадзору ассигнования в размере до 270,44 миллиона рублей.

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Уточняется, что средства будут выделены с целью поддержки некоторых стран Европейского региона ВОЗ: Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Монголии - по элиминации кори и краснухи.

В 2007 году в национальный календарь иммунизации Узбекистана была внедрена вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК). Две инъекции вакцины КПК, сделанные детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет, создают достаточный иммунитет против этих заболеваний на всю оставшуюся жизнь.

Показатели охвата вакцинацией КПК в стране на 2016 год составляли 99,5% при первой вакцинации и 99,7% при повторной вакцинации.