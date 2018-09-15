Турция поможет внедрить в Ташкенте платные парковки

Стоимость проекта оценивается в шесть миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Хокимият Ташкента и турецкая компания ООО Senkron teknolojı A.S заключили меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Стороны договорились внедрить в узбекской столице автоматизированные платные парковочные зоны.

Согласно документу, страны совместно разработают бизнес-план, финансовую модель и проектно-сметную документацию.

В рамках договора будет подписано соглашение о государственно-частном партнерстве.

Стоимость проекта оценивается в шесть миллионов долларов.