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Мужчина оплачивает услуги парковки

Турция поможет внедрить в Ташкенте платные парковки

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Стоимость проекта оценивается в шесть миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. Хокимият Ташкента и турецкая компания ООО Senkron teknolojı A.S заключили меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Стороны договорились внедрить в узбекской столице автоматизированные платные парковочные зоны.

Согласно документу, страны совместно разработают бизнес-план, финансовую модель и проектно-сметную документацию.

В рамках договора будет подписано соглашение о государственно-частном партнерстве.

Стоимость проекта оценивается в шесть миллионов долларов.

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Теги:
парковка, Ташкент, Турция, Узбекистан



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