ООН включил Узбекистан в группу стран с высоким уровнем развития

Индекс человеческого развития - это показатель, ежегодно вычисляемый для межстранового измерения качества жизни.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан вошел в группу стран с высоким уровнем человеческого развития. Об этом говорится в докладе Программы развития ООН (ПРООН).

Доклад презентовали накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Всего в рейтинг попали 189 стран, среди которых Узбекистан оказался на 105-й строчке.

Первую позицию заняла Норвегия. На втором месте Швейцария, на третьем - Австралия.

Туркменистан попал на 108-е место. Молдова и Таджикистан вошли в категорию государств со средним уровнем развития и расположились на 112-м и 127-м местах соответственно.

Россия оказалась в группе государств в самым высоким уровнем развития и расположилась на 49-й строчке.

Индекс человеческого развития представляет собой показатель, ежегодно вычисляемый для межстранового измерения качества жизни. При его расчете используются коэффициенты, базирующиеся на трех основных показателях: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения страны и уровень жизни.