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Автосалон под открытым небом

"Узавтосаноат": в Ташкенте автосалоны создают искусственные очереди

GM Uzbekistan
Общество
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Также были выявлены места хранения автомобилей, которые должны были быть проданы в срок.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Компания "Узавтосаноат" провела выборочную проверку дилерских центров Ташкента и Ташкентской обалсти. Об этом пишет Podrobno.uz.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
За полгода GM Uzbekistan продала в республике более 76 тысяч автомобилей

Эксперты обнаружили 83 нарушения в части реализации автомобилей Lacetti, Cobalt, Spark и Nexia.

Как сообщили представитель "Узавтосаноат", сотрудники дилерских центров при наличии автомобилей несвоевременно уведомляли клиентов об их наличии, тем самым создавалась искусственная очередь и дефицит.

Также были выявлены места хранения автомобилей, которые должны были быть проданы в срок.

В отношении данных дилерских центров будут приняты соответствующие меры.

Теги:
Узавтосаноат, Автомобили, Ташкентская область, Ташкент, Узбекистан



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