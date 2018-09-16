"Узавтосаноат": в Ташкенте автосалоны создают искусственные очереди

Также были выявлены места хранения автомобилей, которые должны были быть проданы в срок.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Компания "Узавтосаноат" провела выборочную проверку дилерских центров Ташкента и Ташкентской обалсти. Об этом пишет Podrobno.uz.

Эксперты обнаружили 83 нарушения в части реализации автомобилей Lacetti, Cobalt, Spark и Nexia.

Как сообщили представитель "Узавтосаноат", сотрудники дилерских центров при наличии автомобилей несвоевременно уведомляли клиентов об их наличии, тем самым создавалась искусственная очередь и дефицит.

Также были выявлены места хранения автомобилей, которые должны были быть проданы в срок.

В отношении данных дилерских центров будут приняты соответствующие меры.