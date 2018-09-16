В парламенте Казахстана призвали брать пример с узбеков в проведении свадеб

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев на своем официальном аккаунте в Twitter попросил молодежь оставить в прошлом пышные свадьбы, подчеркнув, что тщеславная расточительность и роскошь набили оскомину.
"Упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен", - сказал Токаев.
Поддерживаю дискуссию в казахских СМИ о новых подходах к проведению свадебных и других торжеств. Необходим новый формат, чтобы избавиться от набившей оскомину тщеславной расточительности, роскоши. Упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 16 сентября 2018 г.
Кенгаши народных депутатов Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан следят за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились в соответствии с национальными и религиозными ценностями, без излишней помпезности.
Расточительных и попирающих народные обычаи ждет общественный суд.