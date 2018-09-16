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Молодожены

В парламенте Казахстана призвали брать пример с узбеков в проведении свадеб

© REUTERS / KIM HONG-JI
Общество
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В Узбекистане кенгаши народных депутатов следят за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились в соответствии с национальными и религиозными ценностями, без излишней помпезности. 

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев на своем официальном аккаунте в Twitter попросил молодежь оставить в прошлом пышные свадьбы, подчеркнув, что тщеславная расточительность и роскошь набили оскомину.

"Упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен", - сказал Токаев.

Свадебный кортеж.
© Sputnik / Владимир Вяткин
Узбекские свадьбы и похороны будут проходить под контролем
Ранее в Узбекистане парламентарии Олий Мажлиса решили создать комиссии по проведению семейных мероприятий. 

Кенгаши народных депутатов Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан следят за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились в соответствии с национальными и религиозными ценностями, без излишней помпезности. 

Расточительных и попирающих народные обычаи ждет общественный суд.

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Теги:
Предметы роскоши, свадьба, Казахстан, Узбекистан



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