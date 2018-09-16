В парламенте Казахстана призвали брать пример с узбеков в проведении свадеб

В Узбекистане кенгаши народных депутатов следят за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились в соответствии с национальными и религиозными ценностями, без излишней помпезности.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев на своем официальном аккаунте в Twitter попросил молодежь оставить в прошлом пышные свадьбы, подчеркнув, что тщеславная расточительность и роскошь набили оскомину.

"Упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен", - сказал Токаев.

Поддерживаю дискуссию в казахских СМИ о новых подходах к проведению свадебных и других торжеств. Необходим новый формат, чтобы избавиться от набившей оскомину тщеславной расточительности, роскоши. Упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 16 сентября 2018 г.

© Sputnik / Владимир Вяткин Узбекские свадьбы и похороны будут проходить под контролем

Ранее в Узбекистане парламентарии Олий Мажлиса решили создать комиссии по проведению семейных мероприятий.

Кенгаши народных депутатов Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан следят за тем, чтобы свадьбы и похороны проводились в соответствии с национальными и религиозными ценностями, без излишней помпезности.

Расточительных и попирающих народные обычаи ждет общественный суд.