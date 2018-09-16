19:56 16 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
В Узбекистане стартовала акция День без автомобиля

На работу на велосипеде: жители Ташкента пересели из двухколесный транспорт

© НОК Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
16010

Акция "День без автомобиля" проходит третью пятницу каждого месяца.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В Ташкенте прошла акция "День без автомобиля", сообщает пресс-служба НОК.

В Узбекистане стартовала акция День без автомобиля
© НОК Узбекистана
В Узбекистане стартовала акция "День без автомобиля"

Акция проводится для улучшения экологической ситуации в узбекской столице и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по социально-экономическому развитию Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев мечтает пересадить узбекистанцев на велосипеды

Представители министерств и ведомств также поддержали инициативу и приехали на работу на велосипедах.

"День без автомобиля" будет организовываться третью пятницу каждого месяца.

В конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане необходимо увеличить производство велосипедов, количество велодорожек и популяризовать этот вид транспорта.

Кроме того, в октябре в Куйичирчикском районе Ташкентской области запускается строительство предприятия, которое станет выпускать велосипеды.

По теме

Жителей Ташкента приглашают на лекции про городской транспорт и велосипеды
В Узбекистане начнут производить минские велосипеды
Теги:
Велосипеды, Автомобили, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественный прием в честь 27-летия независимости Республики Узбекистан
Гостеприимно и вкусно: посольство Узбекистана устроило торжественный прием
Поросячий триатлон устроила китайский фермер Юй Сяобо
Китайский фермер готовит своих поросят к Олимпиаде-2022
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054