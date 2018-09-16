На работу на велосипеде: жители Ташкента пересели из двухколесный транспорт

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В Ташкенте прошла акция "День без автомобиля", сообщает пресс-служба НОК.
Акция проводится для улучшения экологической ситуации в узбекской столице и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Представители министерств и ведомств также поддержали инициативу и приехали на работу на велосипедах.
"День без автомобиля" будет организовываться третью пятницу каждого месяца.
В конце августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане необходимо увеличить производство велосипедов, количество велодорожек и популяризовать этот вид транспорта.
Кроме того, в октябре в Куйичирчикском районе Ташкентской области запускается строительство предприятия, которое станет выпускать велосипеды.