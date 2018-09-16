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Верующий на намазе

Шавкат Мирзиёев обсудит вопросы религии с представителем госдепа США

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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В программе визита делегации США также переговоры в Сенате, Генеральной прокуратуре, министерствах иностранных дел, юстиции, Управлении мусульман Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Посол США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэл Дейл Браунбэк в понедельник прибывает в Узбекистан, сообщает в воскресенье узбекистанский МИД.

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"Семнадцатого сентября 2018 года в Узбекистан прибывает делегация США во главе с послом по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэлом Дейлом Браунбэком", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным внешнеполитического ведомства, ожидается, что американская делегация будет принята Мирзиеевым.

В программе визита также встречи и переговоры в Сенате, Генеральной прокуратуре, министерствах иностранных дел, юстиции, Управлении мусульман Узбекистана.

"В Ташкенте члены делегации также примут участие в "круглом столе" на тему "Религиозная толерантность: опыт Узбекистана и США", - добавили в МИД страны.

Ранее госдеп США сообщил, что в ходе визита в Узбекистан американский дипломат обсудит "недавние позитивные шаги по свободе вероисповедания" и будет продвигать "законодательные реформы" в этом направлении.

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Теги:
Управление мусульман Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Религия, США, Узбекистан



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