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Пассажир садится в автобус

Между Ташкентом и Омском будет курсировать межгосударственный автобус

Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Ранее из Ташкента был запущен прямой автобусный рейс до Нижнего Новгорода.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Узбекистан и Россия готовятся запустить межгосударственный автобусный рейс по маршруту Ташкент-Омск.

Об этом сообщает портал Sibnovosti.ru.

Водительское место в автобусе
© UFA
Из Ташкента впервые запускают регулярное автобусное сообщение в Россию

Также, по данным информагентства, рассматривается возможность запуска еще одного рейса по маршруту Ташкент-Уфа-Казань.

Напомним, 14 сентября из Ташкента запустили прямые автобусные рейсы до Нижнего Новгорода.

Всего маршрут составляет 3 тысячи километров, время в пути - 61 час, билет обойдется в 500 тысяч сумов. Одновременно из Нижнего Новгорода теперь можно будет добраться до Ташкента на этом автобусе за 6 тысяч рублей.




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