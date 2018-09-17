10:12 17 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Девушка в белом хиджабе

Казахстанских школьниц оставили на второй год за ношение платков

© AFP 2018 / FAROOQ NAEEM
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0

Родителей детей, отказывающихся посещать школу без платка, оштрафовали.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Несколько девочек остались на второй год в Актюбинской области из-за нарушения порядка ношения единой школьной формы.

Как сообщает Sputnik Казахстан, дети отказались посещать уроки без платков.

В связи с этим их не смогли перевести в следующий класс. Кроме того, детей вообще не пустили в школу.

В Ташкенте прошла презентация новой школьной формы и изделий для учащихся
© podrobno.uz
Школьные тренды: в Ташкенте представили новую форму для учащихся

Руководитель областного департамента образования Ляззат Уразбаева рассказала, что в прошлом году детей, которые не хотели снимать платки, было намного больше — более 340 человек. Но после того, как в области началась кампания по разъяснению правил ношения школьной формы, многие приверженцы нетрадиционных мусульманских течений пошли навстречу, и их дети перестали ходить в платках.

Что касается родителей, чьи дети не посещали школу из-за отказа носить платки, то их оштрафовали на пять МРП каждого.

Отметим, что 14 января 2016 года министр образования и науки издал приказ, на основании которого утверждены единые требования к школьной форме. Согласно правилам, школьная форма включает в себя пиджак, жакет, брюки, рубашку, юбку, классическую блузу (зимний вариант формы: трикотажный жилет, сарафан, водолазка).

Единая школьная форма введена, как сказано в министерском документе, "в целях создания в школе равных возможностей, деловой атмосферы и воспитания толерантности".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественный прием в честь 27-летия независимости Республики Узбекистан
Гостеприимно и вкусно: посольство Узбекистана устроило торжественный прием
Деньги за мусор: как работает новый пункт приема отходов в Астане
Деньги за бутылки и картон: в Астане появился эко-пункт приема отходов
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054