"Узбекистон хаво йуллари" запустила регулярные рейсы во Владивосток

Они будут выполняться раз в неделю по субботам на самолете Boeing 767-300, улететь можно будет из Ташкента.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" запустила регулярные рейсы Ташкент - Владивосток, сообщает пресс-служба.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам на самолете Boeing 767-300, билеты в столицу Узбекистана можно приобрести в официальном представительстве компании во Владивостоке.

"С 15 сентября 2018 года национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" вводит регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ташкент - Владивосток - Ташкент с частотой один раз в неделю. До этого времени авиакомпания осуществляла полеты на данном направлении по чартерной программе", - уточняется в сообщении.

В начале сентября новый рейс до Ферганы запустили из Красноярска, теперь они осуществляются по воскресеньям. Из российского города лайнеры вылетают в 14:30, из узбекистанского – в 17:00. Время в пути составляет 3,5 часа.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно о появлении регулярного автобусного сообщения в Россию из Узбекистана. Граждане республики смогут добраться на автобусе до Нижнего Новгорода.