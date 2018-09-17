В Узбекистане помиловали афганского террориста

Абдулхамид Мухаммад Хасан в 2005 году получил срок в 16 лет, в этом году его освободят.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В Узбекистане помиловали бывшего афганского террориста Абдулхамида Мухаммада Хасана, сообщает Podrobno.uz.

Он состоял в террористической организации "Исламское движение" с 1998 года, совершал преступления под руководством Тохира Юлдашева, вел активную деятельность – участвовал в заговоре против конституционного строя в РУ.

В 2005 году Хасана арестовала Служба государственной безопасности Узбекистана, Ташкентский городской суд назначил наказание сроком на 16 лет.

Однако в этом году руководство, в соответствии с указом Шавката Мирзиёева "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", приняло решение о помиловании бывшего террориста.

Мужчина в интервью журналистам заявил, что 13 лет – это достаточный срок для исправления ошибок, поблагодарил президента Узбекистана и пообещал, что больше никогда не будет "заниматься такими делами".

В конце августа глава государства подписал документ о помиловании более чем 260 граждан.