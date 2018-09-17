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“Узбекистон хаво йуллари” передали новый Boeing 787 Dreamliner

В "Узбекистон хаво йуллари" появился тренажер-имитатор пожара

Общество
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"Узбекистон хаво йуллари" стала первой авиакомпанией, использующей тренажер в СНГ.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" введен в эксплуатацию новый уникальный тренажер по отработке навыков пожаротушения V9000 Commander.

Тренажер Узбекистон хаво йуллари
Тренажер "Узбекистон хаво йуллари"

Устройство предназначено для обучения распознаванию и борьбе с пожарами внутри салона самолета. Тренажером управляет компьютерный мозг, который внезапно для обучаемого создает различные сценарии возникновения пожара и задымления возле пассажирских кресел, на кухне, в туалетных комнатах, а также имитирует возгорание ноутбука, телефона и других портативных устройств.

Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Тренажер состоит из трех зон: помещения, имитирующего салон самолета, а также помещения для наблюдения за действиями учебной группы через прозрачное стекло; технического помещения, предназначенного для программирования, управления и обслуживания тренажера.

Все виды возгорания имитируются с использованием обычного бытового газа. Тушение пожара контролируется многочисленными датчиками. Имеются системы аварийного отключения подачи газа. "Узбекистон хаво йуллари" стала первой авиакомпанией, использующей тренажер в СНГ.




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