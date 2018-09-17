В "Узбекистон хаво йуллари" появился тренажер-имитатор пожара

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" введен в эксплуатацию новый уникальный тренажер по отработке навыков пожаротушения V9000 Commander.
Устройство предназначено для обучения распознаванию и борьбе с пожарами внутри салона самолета. Тренажером управляет компьютерный мозг, который внезапно для обучаемого создает различные сценарии возникновения пожара и задымления возле пассажирских кресел, на кухне, в туалетных комнатах, а также имитирует возгорание ноутбука, телефона и других портативных устройств.
Все виды возгорания имитируются с использованием обычного бытового газа. Тушение пожара контролируется многочисленными датчиками. Имеются системы аварийного отключения подачи газа. "Узбекистон хаво йуллари" стала первой авиакомпанией, использующей тренажер в СНГ.