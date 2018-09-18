Власти Ташкента изменили график отключений горячей воды

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Полное отключение горячей воды будет произведено 2-5 октября – оно охватит ТЦ-8, ТЦ-4, ТЦ-10.
Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Тошиссиккуввати".
В период полной плановой остановки будет отсутствовать горячее водоснабжение по ниже указанным направлениям действия теплоцентралей ТЦ-4 и ТЦ-10:
Проспекты Амира Темура,
Мустакиллик, ул.Осиё,
Богишамол,
Минор 1-тупик,
Чингиза Айтматова,
Ниязбек йули,
Кичик халка йули,
Хамида Алимджана,
Мингурик,
Абдуллы Кадыри,
Бодомзор,
Кургазма,
Козитарнов,
Гиргиртепа,
Богиравон,
Шивли,
Шухрат,
Ахмада Даниша,
Янгишахар,
Дехконобад,
Сахибкор,
Катта халка йули,
Кичик халка йули,
Шахристанская,
Чинабад,
Уч Кахрамон,
Мойкургон,
Кулоктепа,
Янги Юнусобод,
Юнусота,
Джумамасжид,
М.Тургунбаевой,
Гульсарой,
Себзар,
Олтинсой,
Шимолий Олмазор,
Зульфияхонум,
Лабзак,
Нурафшон,
Сагбан,
Каракамыш,
1-ая улица Каракамыш,
Фараби,
Беруни,
Мухбир,
Мирзо Голиба,
Шифокорлар,
Талабалар,
Катта халка йули,
Камарнисо,
2-я улица Каракамыш,
2-я улица Шифокорлар,
Университет,
массив Юнусабад: кварталы с 1-го по 19-й, ж/массивы Ц-1,2,4,5,6,12,15,Ц-17,18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1,1/2,1/3,1/4, 2/1, 2/2, 2/3,2/4, 2/5, микрорайоны Ёшлик, Чимбай, Бешкурган – 1,2,3,4, Камарнисо, НУУз – ТашГТУ, Олимпия, Ибн Сино 1,2, Белтепа, Джарарык, Шифокорлар шахарчаси, пл. Хамида Алимджана.