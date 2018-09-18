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Водопроводный кран

Власти Ташкента изменили график отключений горячей воды

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Полная плановая осенняя остановка теплоисточников ТЦ-4 и ТЦ-10 в столице переносится на другой срок.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Полное отключение горячей воды будет произведено 2-5 октября – оно охватит ТЦ-8, ТЦ-4, ТЦ-10.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Тошиссиккуввати".

В период полной плановой остановки будет отсутствовать горячее водоснабжение по ниже указанным направлениям действия теплоцентралей ТЦ-4 и ТЦ-10:

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