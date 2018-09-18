Власти Ташкента изменили график отключений горячей воды

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Пользователи UzCard продолжат испытывать трудности при обслуживании карт Владельцам пластиковых карт рекомендовано запастись терпением, так как, несмотря на заверения в том, что система находится под контролем специалистов, в ее работе продолжаются сбои. 67

Исламский банк развития предоставит Узбекистану 1,3 миллиарда долларов Во вторник он подписал с правительством республики стратегию партнерства на 2018-2021 годы, средства пойдут на реализацию проектов в сфере экономики. 71