Технические университеты Узбекистана и России открыли совместный факультет

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Ферганский политехнический институт и Белгородский государственный технологический университет имени Шухова открыли совместный факультет технологического оборудования и комплексов.

Как сообщает УзА, на 2018/2019 учебный год сформирован график привлечения к учебному процессу 32 зарубежных профессоров и преподавателей, ученых и специалистов.

"До сегодняшнего дня в Фергану уже приезжали профессора-преподаватели из Белгородского государственного технологического университета имени В.Шухова, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Воронежского государственного технического университета, Новосибирского государственного университета, Санкт-Петербургского физико-технического института, которые прочитали доклады студентам и магистрантам, научным исследователям по физике, химии и современным достижениям в технических науках",- говорится в сообщении.

Указывается также, что цель организации факультета - подготовка высококвалифицированных специалистов на основе совершенствования взаимовыгодных интеграционных связей в учебно-методической, научно-исследовательской и других сферах.

Отмечается, что политехнический институт заключил с Белгородским государственным технологическим университетом, Ошским технологическим университетом имени М.Адышева, Таджикским техническим университетом имени М.Осими договоры по обучению студентов и внедрению в практику выдачи дипломов, которые будут признаваться двумя сторонами.