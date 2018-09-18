Как будут работать ядерные установки в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. На сайте нормативно-правовых актов размещен законопроект "Об использовании атомной энергии в мирных целях".
В тексте документа изложены основные понятия в сфере ядерных материалов и отходов. Документом регулируются использование атомной энергии в мирных целях и полномочия органов государственной власти.
"При принятии решения о выдаче лицензии на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии или об изменении условий действия лицензии проводится экспертиза безопасности, которая организуется ГИ "Саноатгеоконтехназорат" и проводится за счет средств соискателя лицензии или лицензиата", - говорится в документе.
Работать на ядерной установке и в пункте хранения материалов смогут только люди, не имеющие медицинских противопоказаний.