Как будут работать ядерные установки в Узбекистане

Решение о захоронении ядерных отходов, а также о размещении установки сможет принимать только президент республики.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. На сайте нормативно-правовых актов размещен законопроект "Об использовании атомной энергии в мирных целях".

В тексте документа изложены основные понятия в сфере ядерных материалов и отходов. Документом регулируются использование атомной энергии в мирных целях и полномочия органов государственной власти.

"При принятии решения о выдаче лицензии на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии или об изменении условий действия лицензии проводится экспертиза безопасности, которая организуется ГИ "Саноатгеоконтехназорат" и проводится за счет средств соискателя лицензии или лицензиата", - говорится в документе.

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Где размещать или сооружать ядерную установку, решает только президент Узбекистана. В целях защиты населения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения устанавливаются особые территории – санитарно-защитная зона и зона наблюдения.

Работать на ядерной установке и в пункте хранения материалов смогут только люди, не имеющие медицинских противопоказаний.