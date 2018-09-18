Абдусалом Азизов встретился с военной делегацией Национальной гвардии США

Гости посетили Академию Вооруженных сил Узбекистана, где ознакомились с жизнью и бытом курсантов.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов и делегация США во главе с командующим Национальной гвардии штата Миссисипи – заместителем губернатора генерал-майором Джейсоном Бойлсом обсудили новейшие подходы в области подготовки военных кадров командного и штабного звена.

Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана Джейсон Бойлс

Стороны обсудили перспективы развития узбекско-американского сотрудничества в сфере обороны, состоялся обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных связей в военно-техническом направлении и подготовке военных кадров.

За прошедший исторический период удалось достичь весомых результатов в развитии всесторонних и многоплановых межгосударственных взаимоотношений, в том числе в области обороны.

Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана Абдусалом Азизов встретил военную делегацию Национальной гвардии США

Министр обороны А. Азизов отметил важность встречи президента Узбекистана с президентом США, во время майского визита Шавката Мирзиёева в Вашингтон.

После встречи гости посетили Академию Вооруженных сил Узбекистана, где ознакомились с жизнью и бытом курсантов, а также новейшими подходами в области подготовки военных кадров командного и штабного звена.