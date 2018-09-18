Против насилия: более 130 Центров реабилитации женщин создано в Узбекистане

Комитет женщин республики выполняет постановление президента Шавката Мирзиёева о мерах по совершенствованию системы социальной реабилитации.

ТАШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Свыше 130 Центров реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия и предупреждения суицидов создано в Узбекистане, сообщается на странице Комитета женщин республики в Facebook.

Таким образом Комитет женщин республики выполняет постановление президента Шавката Мирзиёева о мерах по совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, а также профилактики семейно-бытового насилия.

Среди основных задач таких организаций – своевременное оказание медицинской, психологической, социальной, педагогической и правовой помощи женщинам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, и в том числе столкнулись с семейными проблемами и бытовым насилием.

Пресс-служба Комитета женщин Узбекистана При региональных Комитетах женщин создаются Центры реабилитации женщин, пострадавших от насилия

Ранее сообщалось о появлении в Узбекистане горячей линии для женщин, столкнувшихся с насилием. Телефон доверия – 1146, обеспечивается конфиденциальность звонков. При необходимости пострадавшие могут получить временное жилье.