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Дина Рубина в Узбекистане

Писательница Дина Рубина отмечает 65-летие

Фото: Kultura.uz
Общество
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Девятнадцатого сентября на полках магазинов должна появиться новая книга Рубиной "Рябиновый клин".

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Писательница Дина Рубина отмечает в среду 65-летие.

Писательница Дина Рубина
© Sputnik / Антон Денисов
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В честь юбилея Рубиной редакция Sputnik Узбекистан приводит некоторые факты из биографии писательницы.

Рубина родилась в 1953 году в Ташкенте, в 1977 году окончила Ташкентскую консерваторию по классу фортепиано.

Ее первый рассказ "Беспокойная натура" был напечатан в журнале "Юность", когда Рубиной исполнилось 16 лет.

Литературную известность принесла Рубиной повесть "Когда же пойдет снег?..", вышедшая в 1977 году. В этом же году она была принята в Союз писателей Узбекской ССР.

С 1977 по 1978 год Рубина преподавала в Ташкентском институте культуры, в 1978-1984 годах руководила литобъединением при Союзе писателей Узбекистана. В этот период она написала пьесу-мюзикл "Чудесная дойра" (1982). В 1980-х годах в Ташкенте были опубликованы книги "Дом за зеленой калиткой" (1982), "Отворите окно!" (1987).

Интервью писательницы Дины Рубиной
© Sputnik / Антон Денисов
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В 1984 году переехала в Москву. В 1990 году вместе с семьей уехала в Израиль, где продолжает писать на русском языке.

Наибольшую известность Рубиной принес роман "На солнечной стороне улицы", написанный в 2006 году.

В апреле текущего года писательница приезжала в Узбекистан на съемки биографического фильма, который приурочен к ее юбилею.

Девятнадцатого сентября на полках магазинов должна появиться первая книга трилогии Дины Рубиной "Наполеонов обоз". Тираж книги "Рябиновый клин" – 80 тысяч экземпляров.

Теги:
Дина Рубина, Россия



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