UzAirways планирует в 2018 году перевезти три миллиона пассажиров

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" планирует в 2018 году перевезти свыше трех миллионов пассажиров, пишет пресс-служба НАК.
Год назад авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров.
Также пресс-служба "Узбекских авиалиний" отмечает, что за последний год компания начала осуществлять полеты в Душанбе, из Самарканда в Стамбул, возобновлены рейсы в Лахор, Нью-Йорк. Кроме того, увеличена частота рейсов в Дубаи, Бишкек, Москву и ряд других российский городов.
Еще НАК обращает внимание на рост объема грузоперевозок.
В аэропорту Навои создан Международный интермодальный центр логистики, который принимает, временно хранит и отправляет грузы.