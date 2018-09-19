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Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента

UzAirways планирует в 2018 году перевезти три миллиона пассажиров

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Год назад авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" планирует в 2018 году перевезти свыше трех миллионов пассажиров, пишет пресс-служба НАК.

Год назад авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров.

Также пресс-служба "Узбекских авиалиний" отмечает, что за последний год компания начала осуществлять полеты в Душанбе, из Самарканда в Стамбул, возобновлены рейсы в Лахор, Нью-Йорк. Кроме того, увеличена частота рейсов в Дубаи, Бишкек, Москву и ряд других российский городов. 

Еще НАК обращает внимание на рост объема грузоперевозок.

Разгрузка самолета
Пресс-служба НАК "Узбекистон хаво йуллари"
Разгрузка самолета

В аэропорту Навои создан Международный интермодальный центр логистики, который принимает, временно хранит и отправляет грузы.

Теги:
Узбекские авиалинии, UzAirways, Узбекистон хаво йуллари



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