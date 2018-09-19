Хокимият Ташкента изучит опыт Москвы по борьбе с неправильными парковками

ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Делегация из хокимията Ташкента обсудила вопрос налаживания прямого сотрудничества в Департаменте внешнеэкономических и международных связей Москвы.

© Пресс-служба хокимията Ташкента Встреча в Департаменте внешнеэкономических и международных связей Москвы делегации Ташкентского хокимията и представителей УБДД ГУВД и ОДД УБДД ГУВД Ташкента

Правительство Москвы заявило о готовности к сотрудничеству в любых направлениях, в том числе в финансировании. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области развития городского пассажирского транспорта, поставки автобусов, дорожно-транспортной инфраструктуры.

Делегация из Ташкента находится в Москве в визитом с 18 по 21 сентября.

"В эти дни в Москве находится делегация Ташкентского хокимията и представителей УБДД ГУВД и ОДД УБДД ГУВД Ташкента с целью изучения опыта работы в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте хокимията Ташкента.

Узбекская сторона решила перенять опыт, поскольку при хокимияте столицы создается Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Делегация изучила работу ЦОДД Москвы. Образованная в 1999 году организация на сегодняшний день является одной из лучших и образцовых среди стран СНГ по осуществлению работ в улучшении транспортной обстановки столицы России.

Также делегация хокимията планирует встретиться с представителями ГБУ "МосТрансПроект", ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", ГКУ "Организатор перевозок" и ГУП "Мосгортранс".