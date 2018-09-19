Хокимият Ташкента изучит опыт Москвы по борьбе с неправильными парковками

ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Делегация из хокимията Ташкента обсудила вопрос налаживания прямого сотрудничества в Департаменте внешнеэкономических и международных связей Москвы.
Правительство Москвы заявило о готовности к сотрудничеству в любых направлениях, в том числе в финансировании. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области развития городского пассажирского транспорта, поставки автобусов, дорожно-транспортной инфраструктуры.
Делегация из Ташкента находится в Москве в визитом с 18 по 21 сентября.
"В эти дни в Москве находится делегация Ташкентского хокимията и представителей УБДД ГУВД и ОДД УБДД ГУВД Ташкента с целью изучения опыта работы в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте хокимията Ташкента.
Узбекская сторона решила перенять опыт, поскольку при хокимияте столицы создается Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Также делегация хокимията планирует встретиться с представителями ГБУ "МосТрансПроект", ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", ГКУ "Организатор перевозок" и ГУП "Мосгортранс".