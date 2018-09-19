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IT-система

В структуре фонда "Цифровое доверие" появился новый руководитель

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Новый директор по технологиям займется внедрением блокчейна в различные сферы жизни в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Бобир Акилханов стал инвестиционным директором по технологиям Фонда поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие", пишет spot.uz.

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"Наша первостепенная задача — собрать команду профессионалов, IT-специалистов высокого уровня и внедрить технологию блокчейн в различные сферы жизнедеятельности в Узбекистане. Предстоит большая работа с инвесторами, IT-проектами, их реализацией", — отметил Акилханов.

Акилханов - соучредитель хостинг-компании Billur.com, инвестировал в проекты Plov.com, основал KupiOtpusk и холдинговую компанию Blockcrunch Capital.

Теги:
блокчейн, Узбекистан



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