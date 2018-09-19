В структуре фонда "Цифровое доверие" появился новый руководитель

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Бобир Акилханов стал инвестиционным директором по технологиям Фонда поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие", пишет spot.uz.
"Наша первостепенная задача — собрать команду профессионалов, IT-специалистов высокого уровня и внедрить технологию блокчейн в различные сферы жизнедеятельности в Узбекистане. Предстоит большая работа с инвесторами, IT-проектами, их реализацией", — отметил Акилханов.
Акилханов - соучредитель хостинг-компании Billur.com, инвестировал в проекты Plov.com, основал KupiOtpusk и холдинговую компанию Blockcrunch Capital.