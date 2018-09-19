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Автомобильное движение в Ташкенте

В Ташкенте запретили проезд по улице Фурката

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Ограничение будет снято после окончания строительных работ.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. В Ташкенте запретили проезд по улице Фурката из-за строительства Tashkent City.

"Движение по вспомогательной дороге на улице Фурката в Шайхантахурском районе будет временно ограничено с целью беспрепятственного передвижения специального транспорта", - пишет пресс-служба хокимията города.

Ограничение будет снято после окончания строительных работ.

Схема перекрытой улицы в Ташкенте
Пресс-служба хокимията Ташкента
Схема перекрытой улицы в Ташкенте
Проект делового квартала на территории Tashkent City
Дирекция МДЦ Tashkent City
Турецкие специалисты построят зону деловой активности Tashkent City

Строительство МДЦ Tashkent City идет полным ходом. На одних участках застройки уже возводятся сооружения, на других экскаваторы роют котлованы под фундамент, укрепляют грунт.

Деловой центр разместится на территории площадью 80 гектаров между улицами Навои, Олмазор, Ислама Каримова и Фурката. В частности, будут возведены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, современное многоквартирное жилье, рестораны, искусственное озеро, фонтаны, социальные и другие объекты. Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард долларов.

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Теги:
Tashkent City, Ташкент, Узбекистан



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