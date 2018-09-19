Зачисление детей в школы будет проводиться через центры "единого окна"

Также школам, у которых высокий спрос со стороны родителей, будет предоставлено право создавать сеть под одним брендом. Это будет способствовать снижению дефицита и коррупционных факторов.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. В целях искоренения фактов коррупции при зачислении детей в учебные заведения, пользующиеся высоким спросом, данные услуги будут оказываться через центры "единого окна" Агентства государственных услуг при Минюсте.

Таким образом будет исключена порочная практика использования высокого спроса для нелегального личного обогащения со стороны некоторых недобросовестных руководителей и их посредников, передает пресс-служба Министерства народного образования.

При этом школам, у которых высокий спрос со стороны родителей, будет предоставлено право создавать сетевые школы под одним брендом. Это будет способствовать снижению дефицита и коррупционных факторов.

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Успешные директора за счет этих сетевых школ будут иметь возможность больше зарабатывать, в том числе за счет внедрения системы ваучерного финансирования школ (принцип "деньги следуют за учеником"). В рамках данной системы успешные школы будут получать больше финансирования.

Кроме того, согласно указу президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием", школы смогут дополнительно зарабатывать внебюджетные доходы за счет аренды, спонсоров, кружков и услуг, а также право свободно использовать их для поощрения руководителей и сотрудников.

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Раньше школы имели право использовать только часть ресурсов, которые они зарабатывали, соответственно, была низкая заинтересованность в легальном оформлении оказываемых услуг.

В настоящее время около сотни школ Ташкента функционируют с контингентом ниже, чем их проектная мощность, за счет того, что директора не смогли обеспечить соответствующий уровень качества образования и родители не заинтересованы в том, чтобы направлять своих детей в такие школы, тогда как во многих успешных школах физически не хватает мест, а обучение производится в несколько смен.