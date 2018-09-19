Зачисление детей в школы будет проводиться через центры "единого окна"

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. В целях искоренения фактов коррупции при зачислении детей в учебные заведения, пользующиеся высоким спросом, данные услуги будут оказываться через центры "единого окна" Агентства государственных услуг при Минюсте.
Таким образом будет исключена порочная практика использования высокого спроса для нелегального личного обогащения со стороны некоторых недобросовестных руководителей и их посредников, передает пресс-служба Министерства народного образования.
При этом школам, у которых высокий спрос со стороны родителей, будет предоставлено право создавать сетевые школы под одним брендом. Это будет способствовать снижению дефицита и коррупционных факторов.
Кроме того, согласно указу президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием", школы смогут дополнительно зарабатывать внебюджетные доходы за счет аренды, спонсоров, кружков и услуг, а также право свободно использовать их для поощрения руководителей и сотрудников.
В настоящее время около сотни школ Ташкента функционируют с контингентом ниже, чем их проектная мощность, за счет того, что директора не смогли обеспечить соответствующий уровень качества образования и родители не заинтересованы в том, чтобы направлять своих детей в такие школы, тогда как во многих успешных школах физически не хватает мест, а обучение производится в несколько смен.