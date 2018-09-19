Сборщики хлопка смогут пожаловаться на нарушение прав по телефону доверия

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Федерация профсоюзов Узбекистана будет контролировать условия труда сборщиков хлопка. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Во время хлопкоуборочного сезона будет осуществляться общественный контроль за соблюдением норм гигиены, охраны труда и обеспечением сборщиков качественным горячим питанием.
Кроме того, заработает горячая линия по номеру 1092. Также пожаловаться на условия труда можно будет на специальных интернет-сайтах.
Отмечается, что мониторинг будет проводиться совместно с Торгово-промышленной палатой, Союзом молодежи и Комитетом женщин.