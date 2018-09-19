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Сборщики хлопка на поле

Сборщики хлопка смогут пожаловаться на нарушение прав по телефону доверия

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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22 0 0

Горячая линия будет доступна круглосуточно.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Федерация профсоюзов Узбекистана будет контролировать условия труда сборщиков хлопка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сбор хлопка
© Sputnik / Алексей Куденко
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Во время хлопкоуборочного сезона будет осуществляться общественный контроль за соблюдением норм гигиены, охраны труда и обеспечением сборщиков качественным горячим питанием.

Кроме того, заработает горячая линия по номеру 1092. Также пожаловаться на условия труда можно будет на специальных интернет-сайтах.

Отмечается, что мониторинг будет проводиться совместно с Торгово-промышленной палатой, Союзом молодежи и Комитетом женщин.

Теги:
хлопок, телефон доверия, горячая линия, Узбекистан



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