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Флаги стран-участниц ШОС

Форум молодых лидеров стран ШОС стартовал в Хабаровске

AP Photo
Общество
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Одна из главных задач форума - создание единого интерактивного информационного пространства молодежи России и стран ШОС.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества открывается в четверг в Хабаровске, сообщает правительство Хабаровского края.

Флаги стран-участниц ШОС
AP Photo
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"Торжественная церемония открытия II Форума молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в четверг в Хабаровске. Международная площадка объединит более 120 активистов из России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одной из главных задач форума является создание и наполнение единого интерактивного информационного пространства молодежи России и стран ШОС, популяризация территорий Дальнего Востока, развитие индустрии туризма. По итогам форума планируется подписать несколько соглашений о намерениях.

Организаторами выступают общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи", федеральное агентство по делам СНГ, Россотрудничество.

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Теги:
Узбекистан, Россия, Форум, Хабаровск, ШОС



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