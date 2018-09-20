Форум молодых лидеров стран ШОС стартовал в Хабаровске

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества открывается в четверг в Хабаровске, сообщает правительство Хабаровского края.

AP Photo В Ташкенте построят Центр народной дипломатии ШОС

"Торжественная церемония открытия II Форума молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в четверг в Хабаровске. Международная площадка объединит более 120 активистов из России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одной из главных задач форума является создание и наполнение единого интерактивного информационного пространства молодежи России и стран ШОС, популяризация территорий Дальнего Востока, развитие индустрии туризма. По итогам форума планируется подписать несколько соглашений о намерениях.

Организаторами выступают общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи", федеральное агентство по делам СНГ, Россотрудничество.