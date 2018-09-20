Узбекские летчики-истребители провели тренировки на аэродроме Ханабад

Тренировки проходили и днем, и ночью. В них были задействованы истребители Су-25, Су-27 и МиГ-29.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Войска ПВО и ВВС Юго-западного особого военного округа Узбекистана провели учебные занятия на истребителях. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Тренировки проходили и днем, и ночью. В них были задействованы истребители Су-25, Су-27 и МиГ-29.

© Министерство обороны Узбекистана. Тренировочные полеты на аэродроме Ханабад

Перед полетами летчики оттачивали свое мастерство на специальных тренажерах.

© Министерство обороны Узбекистана. Тренажер для полётов на аэродроме Ханабад

После каждого полета технику осматривали на аэродроме механики, затем истребители снова были готовы к взлету.

© Министерство обороны Узбекистана. Трениировочные полёты военных летчиков на аэродроме Ханабад

Ранее сообщалось, что Узбекистан примет участие в учениях объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.