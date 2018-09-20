15:18 20 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Боксер Майк Тайсон

Майк Тайсон купил апартаменты в Tashkent City

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
Получить короткую ссылку
80552

Известный боксер стал владельцем недвижимости премиум-класса.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Боксер Майк Тайсон приобрел жилые апартаменты в Международном деловом центре Tashkent City. Об этом сообщила пресс-служба Dream City Development. 

В Ташкенте выставлен на продажу особняк стоимостью 1, 6 млн евро
© olx.uz
В Ташкенте пытались продать особняк из Майами за 1,6 миллиона долларов

По словам застройщика, Тайсон стал владельцем недвижимости в строящемся на территории восьми гектаров многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence.

Комплекс будет состоять из девяти домов премиум-класса, где расположатся 1138 квартир площадью от 44 до 260 квадратных метров.

Gardens Residence сдадут в эксплуатацию в конце 2019 – начале 2020 года.

Строительством жилья занимаются зарубежные фирмы, среди них британское бюро архитекторов ARUP и турецкая компания по проектированию Özgüven.

По теме

Десять величайших нокаутов "Железного Майка"
Теги:
Жилая недвижимость, Недвижимость, Tashkent City, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Выставка товаров из Беларуси в Ташкенте
Made in Belarus: что представили белорусы в Ташкенте
Владимир Путин попробовал себя в стрельбе из снайперской винтовки Чувакина
Путин пострелял из снайперской винтовки Чувакина
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение Ил 20 в Сирии: как и где все произошло

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054