Майк Тайсон купил апартаменты в Tashkent City

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Боксер Майк Тайсон приобрел жилые апартаменты в Международном деловом центре Tashkent City. Об этом сообщила пресс-служба Dream City Development.

По словам застройщика, Тайсон стал владельцем недвижимости в строящемся на территории восьми гектаров многоквартирном жилом комплексе Gardens Residence.

Комплекс будет состоять из девяти домов премиум-класса, где расположатся 1138 квартир площадью от 44 до 260 квадратных метров.

Gardens Residence сдадут в эксплуатацию в конце 2019 – начале 2020 года.

Строительством жилья занимаются зарубежные фирмы, среди них британское бюро архитекторов ARUP и турецкая компания по проектированию Özgüven.