В Самарканде запустили местное такси через приложение

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Самаркандская компания iTaxi совместно с областным хокимиятом в экспериментальном порядке запустили проект по оказанию услуг такси через мобильное приложение.
Как заявили в самой компании, проект будет служить мостом между пассажирами и профессиональными лицензированными водителями, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Еще один очевидный плюс для водителей – компания не будет забирать у них процент, то есть все то, что заработает водитель, он полностью оставит себе. Приложение iTaxi.uz уже сейчас можно скачать в AppStore и PlayMarket.