В Самарканде запустили местное такси через приложение

Идет набор водителей на своих автомобилях, машина не должна быть старше 2009 года.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Самаркандская компания iTaxi совместно с областным хокимиятом в экспериментальном порядке запустили проект по оказанию услуг такси через мобильное приложение.

Как заявили в самой компании, проект будет служить мостом между пассажирами и профессиональными лицензированными водителями, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Игра в "шашечки": куда привезет "Яндекс" рынок такси Узбекистана

Сейчас идет набор водителей на своих авто. Требований здесь всего несколько. Прежде всего, авто должно быть 2009 года выпуска и выше. Главное, что красить его не придется. Компания также поможет с быстрым оформлением лицензии.

Еще один очевидный плюс для водителей – компания не будет забирать у них процент, то есть все то, что заработает водитель, он полностью оставит себе. Приложение iTaxi.uz уже сейчас можно скачать в AppStore и PlayMarket.