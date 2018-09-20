В Узбекистане раскаявшимся террористам помогут встать на путь исправления

От уголовной ответственности за терроризм могут быть освобождены лица, которые лично явились с повинной и не были идеологическими и духовными лидерами запрещенных организаций.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Республиканская комиссия по рассмотрению обращений граждан, оказавшихся в составе террористических и экстремистских организаций, создана в Узбекистане, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева опубликован в среду на сайте информагентства УзА.

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В преамбуле документа говорится, что в 2017 году более 18 тысяч граждан Узбекистана, раскаявшихся в ранее содеянном и вернувшихся к мирному образу жизни, были сняты с учета лиц, склонных к участию в деятельности запрещенных организаций. При этом более 10 тысяч из них получили помощь в трудоустройстве и налаживании предпринимательской деятельности, а также социальную поддержку.

"Образовать Республиканскую межведомственную комиссию по рассмотрению обращений граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп", - говорится в тексте документа.

Комиссию возглавил генеральный прокурор страны Отабек Муродов.

Согласно указу, с 1 ноября 2018 года вводится порядок, в соответствии с которым граждане Узбекистана, по заблуждению оказавшиеся в составе запрещенных организаций, освобождаются от уголовной ответственности на основании заключения комиссии. В случае вынесения комиссией отрицательного заключения все обстоятельства рассматриваются в порядке, установленном законодательством.

Заявления о раскаянии в содеянном и явке с повинной подаются в дипломатические представительства Узбекистана по месту пребывания данных граждан либо в правоохранительные органы Узбекистана. Повторное обращение лица, ранее освобожденного от уголовной ответственности согласно данному указу и вновь совершившего преступление, связанное с участием в деятельности запрещенных организаций, рассмотрению не подлежит.

В соответствии с документом, от уголовной ответственности за терроризм и экстремизм могут быть освобождены лица, которые лично явились с повинной, чистосердечно раскаялись в содеянном и встали на путь исправления, не являлись идеологическими и духовными лидерами запрещенных организаций, не проходили подготовку и не участвовали в боевых действиях и совершении диверсионно-подрывных актов, а также не принимали участие в финансировании международного терроризма.