Мирзиёев предложил создать совет по транспортным коммуникациям стран ЦА

В конференции по транспорту принимает участие более 300 представителей из 37 стран. Участники обсуждают создание транспортных коридоров.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг предложил создать региональный совет по транспортным коммуникациям стран Центральной Азии.

В четверг в Ташкенте открылась первая международная конференция "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности". В ней принимают участие более 300 представителей из 37 стран, в том числе председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров. Участники конференции обсудят развитие существующих и создание новых транспортных коридоров.

"Целесообразно создать региональный совет по транспортным коммуникациям стран Центральной Азии, который станет координирующей структурой в решении проблем в транспортно-логистической сфере", - говорится в приветствии президента Узбекистана участникам конференции.

В послании указывается, что транзитные расходы стран региона, не имеющих прямого выхода к морским портам, достигают 70-80% от стоимости экспорта продукции, а перевозчики теряют 40% времени из-за отсутствия унификации таможенных процедур, пишет РИА Новости.

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Мирзиёев заявил, что необходимо разработать стратегию по развитию региональных транспортных коридоров Центральной Азии при содействии экспертов Всемирного банка, Азиатского и Исламского банков развития, других международных институтов, а также принять на ее основе региональную программу по устойчивому развитию транспортной системы стран региона. По его словам, в рамках ШОС необходимо создать систему интегрированного управления перевозками, а разработка совместно со Всемирной туристической организацией концепции развития туристических хабов в Центральной Азии позволит странам вместе развивать транспортные коммуникации и инфраструктуру.