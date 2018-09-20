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Убийцу таджикской девочки Вайды из Серпухова проверят на вменяемость

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Если убийцу пятилетней девочки признают невменяемым, то его могут выпустить на свободу или отправить на принудительное лечение.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Жителя Серпухова Александра Семина, обвиняемого в убийстве пятилетней таджикской девочки Вайды, отправили на психиатрическую экспертизу, сообщает Sputnik Таджикистан.

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В ходе экспертизы врачи установят, вменяем ли совершивший преступление человек.

"Если Семина признают невменяемым, он может оказаться на свободе или его отправят на принудительное лечение", - отметила адвокат семьи убитой девочки Ольга Михайлова.

По ее словам, расследование уголовного дела по факту убийства Вайды продолжается.

Адвокат предположила, что дело может быть направлено в суд в конце текущего или в начале следующего года.

По данным СМИ, Семин подозревается еще минимум в пяти случаях сексуального надругательства над детьми. Пока участие доказано только в нескольких эпизодах, следствие по остальным трем ведется.

Теги:
Таджикистан, Россия, педофил, Убийство



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