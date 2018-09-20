Фото на память: в Ташкенте камеры начали фиксировать семь нарушений

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Камеры на 115 крупных перекрестках Ташкента стали фиксировать семь нарушений правил дорожного движения.
Система фиксации новых правонарушений заработала с 1 сентября.
"Теперь помимо проезда на "красный свет" и нарушения скоростного режима, водители будут оштрафованы за разговоры по телефону, наезд на сплошную линию, не пропуск пешехода, остановку в неположенном месте", – отметили в пресс-службе ГУВД Ташкента.
Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством (ст.128-1 ч.1, предусматривает штраф в размере двух МРЗП – 368 600 сумов).
Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения (ст.128-4 ч.1, предусматривает штраф в размере двух МРЗП – 368 600 сумов).
Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения (ст.128-3 ч.1 – 3, предусматривает штраф от одной до десяти МРЗП).
Выезд водителями транспортных средств на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации (ст.128-5 ч.2, предусматривает штраф в размере десяти МРЗП – 1 722 400 сумов).
Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки (ст.128-6 ч.1, предусматривает штраф в размере трех МРЗП – 552 900 сумов).
Напомним, что система видеофиксации нарушений ПДД в столице начала работать с 15 марта 2017 года. Тогда данная система фиксировала лишь два вида правонарушений: проезд автомашин на красный свет и превышение скорости.