Фото на память: в Ташкенте камеры начали фиксировать семь нарушений

Среди них разговор по телефону за рулем, выезд на встречную полосу, неиспользование ремней безопасности.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Камеры на 115 крупных перекрестках Ташкента стали фиксировать семь нарушений правил дорожного движения.

Система фиксации новых правонарушений заработала с 1 сентября.

"Теперь помимо проезда на "красный свет" и нарушения скоростного режима, водители будут оштрафованы за разговоры по телефону, наезд на сплошную линию, не пропуск пешехода, остановку в неположенном месте", – отметили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

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Таким образом, камеры уже фиксируют такие правонарушения как: Несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами и перевозке пассажиров (ст.125-1 ч.1, предусматривает штраф в размере одной пятой МРЗП – 36 860 сумов).

Пользование водителями телефоном во время управления транспортным средством (ст.128-1 ч.1, предусматривает штраф в размере двух МРЗП – 368 600 сумов).

Проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения (ст.128-4 ч.1, предусматривает штраф в размере двух МРЗП – 368 600 сумов).

Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения (ст.128-3 ч.1 – 3, предусматривает штраф от одной до десяти МРЗП).

Выезд водителями транспортных средств на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения, а равно совершение ими правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации (ст.128-5 ч.2, предусматривает штраф в размере десяти МРЗП – 1 722 400 сумов).

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Вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других правил дорожного движения (ст.128 ч.1, предусматривает штраф в размере одной второй МРЗП – 86 120 сумов).

Нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки (ст.128-6 ч.1, предусматривает штраф в размере трех МРЗП – 552 900 сумов).

Напомним, что система видеофиксации нарушений ПДД в столице начала работать с 15 марта 2017 года. Тогда данная система фиксировала лишь два вида правонарушений: проезд автомашин на красный свет и превышение скорости.